29 марта, 18:54

СМИ сообщили об аннулировании ВНЖ для иранцев в ОАЭ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Rabin Balakrishnan

Иранцы, проживающие в ОАЭ, в том числе владельцы «золотых виз», массово лишаются своих видов на жительство. Им якобы запрещают возвращаться в страну, а их документы аннулированы. Об это пишет Iran International.

Издание связывает эти меры с обострением после ударов Ирана по ОАЭ, в результате которых погибли люди. Происходили случаи депортаций иранцев через Афганистан. Официальных комментариев властей ОАЭ в ответ на запрос агентства по поводу ситуации не было. Также сообщается об отмене туристических виз для иранских граждан и о закрытии организаций, связных с Ираном — школ, больниц и сообществ.

Ранее Life.ru сообщал, что в Дубае произошёл повторный взрыв на складе украинских противодронных систем. Среди пострадавших могут оказаться двое граждан России — эти люди пока не выходят на связь с родственниками.

Полина Никифорова
