В Пакистане заявили о возможных переговорах США и Ирана в ближайшие дни

На прошедших в Исламабаде переговорах министры иностранных дел Пакистана, Саудовской Аравии, Египта и Турции обсудили способы урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. Об этом рассказал глава МИД Пакистана Исхак Дар. По его словам, вскоре на территории страны могут состояться прямые переговоры между Ираном и США.

«Мы обсудили пути к скорейшему и окончательному прекращению войны в регионе. Мы согласились, что эта война не выгодна никому и приведёт только к жертвам и разрушениям», — сообщил дипломат, выступая на пресс-конференции по итогам четырёхсторонней встречи.

Кроме того, министр отметил, что в ближайшие дни на территории Пакистана могут пройти прямые переговоры между представителями Ирана и США. Дар выразил признательность Тегерану и Вашингтону за оказанное доверие к его стране, выступающей в роли посредника в этом сложном процессе.

Ранее командующий Воздушно-космическими силами КСИР генерал Маджид Мусави заявил, что иранские военные в ближайшее время нанесут удары по новым «ценным» объектам США и Израиля на Ближнем Востоке. По его словам, нанесённые ранее удары вынудили США отодвинуться от иранских рубежей. Доказательством этого он назвал обломки сбитых американских самолётов и разрушенные склады противника. Мусави подчеркнул, что вскоре этот список поражённых целей пополнится новыми ценными объектами.