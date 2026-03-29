В Госдуме предложили продлить майские праздники за счёт новогодних

В России следует продлить майские праздники за счёт сокращения новогодних каникул. Об этом заявил ТАСС глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Было бы правильно, если бы какая-то часть из новогодних праздников была бы передана на майские праздники. Вот сейчас, в этом году, три дня выходных, потом пять дней работы, потом снова три дня выходных. Вот эти пять дней бы заполнить», — считает депутат.

Миронов отметил, что дополнительные дни отдыха пригодились бы дачникам и другим россиянам, которые начинают сезон работ на участках. Он также считает, что почти двухнедельные новогодние каникулы избыточны и не всем подходят.

Ранее криминалист нашёл неожиданные плюсы в коротких майских праздниках. Короткие каникулы прежде всего скажутся на снижении бытовой преступности. Домашние посиделки, которые при долгих выходных нередко оборачиваются драками и поножовщиной, в этом году будут сведены к минимуму. Сократится и количество уличных хулиганств, а также грабежей и разбоев, которые чаще всего совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Аналогичная тенденция коснётся и особо тяжких преступлений, включая изнасилования и убийства. Люди просто не успеют войти в состояние длительной расслабленности, после которой часто наступают тяжёлые последствия.