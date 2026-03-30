В Дананге начали проверку после конфликта между туристами из РФ и Швейцарии

В Дананге начали проверку после конфликта между туристами на пляже отеля. Инцидент произошёл на территории пятизвёздочного комплекса.

По имеющимся данным, российский турист находился на пляже с собаками, когда к нему подошёл гражданин Швейцарии и выразил недовольство. Он заявил, что животные мешают отдыху, и попытался привлечь сотрудников охраны. После этого разговор перешёл в личную плоскость, пишет SHOT.

Как уточняется, россиянин не стал продолжать конфликт и остался на месте. Позже он направил обращение в администрацию отеля. В гостинице принесли извинения и сообщили о внутренней проверке. Представители комплекса отметили, что рассматривают инцидент и готовы принять меры при повторении подобных ситуаций. Речь может идти об ограничении доступа нарушителя на территорию.

Сейчас администрация уточняет обстоятельства произошедшего и взаимодействует с участниками конфликта.

Ранее Life.ru писал, что конфликт между туристами начался непосредственно на пляже отеля. Отдых россиянина по имени Денис в вьетнамском Дананге обернулся конфликтом с агрессивным гостем из Швейцарии. Поводом для придирок сначала стали две собаки породы той-пудель, с которыми путешественник находился на территории пятизвездочного отеля. Европеец попытался привлечь охрану, чтобы выдворить мужчину с побережья. Однако сотрудники службы безопасности отказали в требованиях, поскольку пляжная зона официально является дог-френдли. Потерпев неудачу, иностранец переключился на личные особенности россиянина. Его возмутила татуировка на теле мужчины с фразой «Побеждай любя».