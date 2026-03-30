Решетников исключил подорожание продуктов из-за скачка цен на энергоносители

Рост стоимости энергоносителей не скажется на ценах продуктов в России. Как заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников, изменения коснутся лишь показателей индекса производителей и экспорта.

«Скорее речь идёт не о продуктовых позициях, речь идёт об индексе цен производителей — и в первую очередь о тех позициях, которые мы экспортируем», — сказал Решетников

Ранее стало известно, что в Чехии цена на дизельное топливо растёт быстрее, чем в других странах Евросоюза. Ситуацию хочет взять под контроль антимонопольное ведомство страны после жалоб населения. Страна остаётся восьмой из самых дешёвых, но ситуация меняется. Премьер Чехии назвал возмутительной стоимость дизеля и бензина на АЗС: она достигла в среднем почти 48 крон (около 1,9 евро).