29 марта, 22:37

Аэропорты Пензы и Саратова временно закрыли на приём и выпуск самолётов

Обложка © Life.ru

В ночь с 29 на 30 марта в аэропортах Пензы и Саратова ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Росавиации.

«Аэропорты Пенза, Саратов («Гагарин»). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ФАВТ.

До этого аналогичные ограничения были введены в воздушных гаванях Краснодара и Волгограда. Как подчёркивают в Федеральном агентстве воздушного транспорта, эти меры призваны обеспечить безопасность полётов.

Опубликовано видео первых минут после атаки ВСУ по многоэтажке в Краснодаре

Ранее в Краснодаре было зафиксировано попадание беспилотника в многоэтажный жилой дом. По предварительным данным, в результате инцидента выбиты стёкла, повреждены как минимум три квартиры и около пяти припаркованных возле дома автомобилей. В результате происшествия пострадали три человека, включая двоих детей. Один взрослый и два ребёнка получили медицинскую помощь на месте, госпитализации не потребовалось.

Виталий Приходько
