Бывший министр энергетики Украины посоветовал искать жильё с печным отоплением
Бывший министр энергетики Украины Иван Плачков призвал сограждан уже сейчас позаботиться о жилье в сельской местности с печным отоплением на дровах или угле, чтобы пережить возможные перебои с теплоснабжением следующей зимой. Соответствующее заявление он сделал во время общения с изданием «Телеграф».
«Советую всем украинцам находить друзей, знакомых, родственников в селах или районных центрах. Я не говорю о полноценной эвакуации из Киева. Но на неделю, на две, а может и на месяц — вывезти детей туда, где есть традиционное печное отопление на дровах или угле. Чтобы можно было переждать критический период, пока энергетики и газовики восстановят системы, и не страдать так, как в этом году», — заявил Плачков.
Украинские энергетики неоднократно сообщали о сложной ситуации в энергосистеме страны. В последние дни в разных регионах фиксировались аварийные отключения. Так, в Чернигове и прилегающем районе ранее произошло отключение электроэнергии, затронувшее около 150 тысяч абонентов. Кроме того, на днях в левобережной части Киева наблюдались перебои с электроснабжением и подачей воды. Также в столице Украины частично не работал метрополитен.
