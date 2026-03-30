Бывший министр энергетики Украины посоветовал искать жильё с печным отоплением

Бывший министр энергетики Украины Иван Плачков призвал сограждан уже сейчас позаботиться о жилье в сельской местности с печным отоплением на дровах или угле, чтобы пережить возможные перебои с теплоснабжением следующей зимой. Соответствующее заявление он сделал во время общения с изданием «Телеграф».

«Советую всем украинцам находить друзей, знакомых, родственников в селах или районных центрах. Я не говорю о полноценной эвакуации из Киева. Но на неделю, на две, а может и на месяц — вывезти детей туда, где есть традиционное печное отопление на дровах или угле. Чтобы можно было переждать критический период, пока энергетики и газовики восстановят системы, и не страдать так, как в этом году», — заявил Плачков.