Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

29 марта, 23:14

Бывший министр энергетики Украины посоветовал искать жильё с печным отоплением

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Seneline

Бывший министр энергетики Украины Иван Плачков призвал сограждан уже сейчас позаботиться о жилье в сельской местности с печным отоплением на дровах или угле, чтобы пережить возможные перебои с теплоснабжением следующей зимой. Соответствующее заявление он сделал во время общения с изданием «Телеграф».

«Советую всем украинцам находить друзей, знакомых, родственников в селах или районных центрах. Я не говорю о полноценной эвакуации из Киева. Но на неделю, на две, а может и на месяц — вывезти детей туда, где есть традиционное печное отопление на дровах или угле. Чтобы можно было переждать критический период, пока энергетики и газовики восстановят системы, и не страдать так, как в этом году», — заявил Плачков.

В Киеве и области ввели частичные отключения света из-за аварии
Украинские энергетики неоднократно сообщали о сложной ситуации в энергосистеме страны. В последние дни в разных регионах фиксировались аварийные отключения. Так, в Чернигове и прилегающем районе ранее произошло отключение электроэнергии, затронувшее около 150 тысяч абонентов. Кроме того, на днях в левобережной части Киева наблюдались перебои с электроснабжением и подачей воды. Также в столице Украины частично не работал метрополитен.

Виталий Приходько
