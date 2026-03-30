Опубликован момент атаки БПЛА ВСУ по жилой многоэтажке в Краснодаре

Появилось видео с моментом удара украинского беспилотника по многоэтажному жилому зданию в Краснодаре. Запись была опубликована Telegram-каналом SHOT.

Момент удара по жилой многоэтажке в Краснодаре. Видео © Telegram / SHOT

В результате падения дрона пострадали три человека, включая двух детей. Им была оказана медицинская помощь на месте происшествия, госпитализация не потребовалась.

Напомним, в Краснодаре в одном из районов города прозвучали 2–3 взрыва. Очевидцы заметили яркую вспышку, и вскоре выяснилось, что беспилотник врезался в жилую многоэтажку на западе города. В результате выбиты стёкла, повреждены три квартиры и около пяти машин, припаркованных у дома.