Стоимость марки нефти Brent превысила $115 за баррель

Фьючерс на нефть Brent с майской поставкой в 2026 году превысил отметку 115 долларов за баррель на лондонской бирже Intercontinental Exchange (ICE), чего не наблюдалось с 19 марта. Это следует из данных биржи.

На 01:15 мск цена поднялась до 115,65 доллара за баррель, увеличившись на 2,74%. Через десять минут темпы роста снизились: котировка составила 115,40 доллара, что на 2,51% выше предыдущей цены. На 02:58 котировки составили 116 долларов, через минуту они упали до 115,76, рост всё ещё составляет в 2,92%.

