Песков: Путин выступит на ПМЭФ с содержательной речью в июне

Президент России Владимир Путин выступит на Петербургском международном экономическом форуме. Мероприятие пройдёт с 3 по 6 июня. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, участие российского лидера в форуме остаётся традиционным. Он отметил, что глава государства ежегодно выступает на площадке, и в этом году формат сохранится. Песков также указал, что выступление будет содержательным.

«В этом году оно тоже будет содержательное, и его будут ждать», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что интерес к выступлению президента традиционно высокий. Он подчеркнул, что форум остаётся важной международной площадкой. Президент РФ планирует посетить мероприятие лично. Подробности повестки выступления пока не раскрываются.

