Пенсионер погиб при пожаре в жилом доме в Бурятии

Один человек погиб в результате возгорания в жилом доме в населённом пункте Хонхолой Мухоршибирского района Бурятии. Это следует из заявления пресс-службы МЧС России по региону.

Подчёркивается, что к ликвидации пожара были привлечены шесть человек личного состава и две единицы техники.

«В ходе тушения в комнате на кровати был обнаружен 67-летний мужчина без признаков жизни», — сообщило ведомство в соцсетях.

Согласно данным МЧС, в пожаре полностью сгорели дом и веранда. По предварительной информации, причиной воспламенения послужил поджог.

Накануне пожар произошёл в многоквартирном жилом доме в подмосковном Жуковском на улице Фрунзе. Жильцов оперативно эвакуировали. На кадрах видно, что огонь охватил верхние этажи, откуда валил столб чёрного дыма. Площадь возгорания превысила 2,2 тысячи квадратных метров.