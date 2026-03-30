Онищенко: Новый вариант COVID «Цикада» способен обходить иммунную защиту

Академик РАН Геннадий Онищенко сообщил о рисках нового варианта коронавируса «Цикада». Об этом он рассказал в беседе с аif.ru. По его словам, опасность связана со способом распространения инфекции. Эксперт отметил, что вирус продолжает изменяться и адаптироваться.

«Коронавирус постоянно меняет свою структуру, чтобы обходить наш иммунитет. В целом заболеваемость этим вирусом идёт в пределах тех параметров, которые характерны для этого периода. Тревогу бить не стоит. Особенность последних «омикронов» заключается в том, что его могут передавать носители заболевания, у которых нет видимых симптомов. Такие люди содержат более высокий потенциал для передачи вируса, чем те, кто им именно болеет», — говорится в сообщении.

Онищенко пояснил, что речь идёт о подварианте BA.3.2, который относится к линии «омикрон». Он уточнил, что этот вариант появился как более поздняя ветвь BA.3, известной с 2022 года, но тогда она не получила широкого распространения.

В Роспотребнадзоре ранее сообщили, что вариант коронавируса BA.3.2, получивший название «Цикада», начал распространяться в мире, однако в России он не зафиксирован. К распространённым симптомам коронавирусной инфекции относят повышение температуры, сухой кашель, выраженную слабость, одышку и ощущение давления в грудной клетке. В числе менее частых проявлений называют потерю вкуса и обоняния, боль в горле, головную и мышечную боль, а также кожные реакции и расстройства пищеварения.

В ряде регионов России ранее фиксировали рост заболеваемости коронавирусом. Увеличение числа случаев отмечали в Новгородской, Самарской и Саратовской областях, а также в Республике Марий Эл. По данным Роспотребнадзора, в начале марта показатели выросли на 27,5% в Новгородской области, на 11,1% в Марий Эл и на 8,75% в Самарской области. В Саратовской области рост составил 12,7%.