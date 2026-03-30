Расчёты ПВО сбили более 60 БПЛА ВСУ в Ростовской области
Расчёты противовоздушной обороны в Ростовской области ликвидировали более 60 украинских беспилотников на территорией Таганрога и шести районов региона. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
«В ходе массированной атаки отражено и уничтожено более шести десятков БПЛА в городе Таганрог и ещё в 6 районах области: Неклиновском, Азовском, Миллеровском, Чертковском, Матвеево-Курганском, Шолоховском. Самые большие последствия на земле в Таганроге», — написал Слюсарь в своём телеграм-канале.
В одном из домов в Таганроге была повреждена газовая труба, возгораний не было. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Аналогичная ситуация произошла в селе Николаевка. Газ перекрыт, службы работают на месте.
Ранее Life.ru писал о последствиях массовой атаки украинских беспилотников. В Таганроге были повреждены 12 многоквартирных жилых домов и 27 частных домовладений. Повреждения также получили 10 автомобилей и остекление в школе №26. В результате атаки пострадали восемь человек. Один мужчина погиб.
