30 марта, 04:26

Беспилотники ВСУ массово атаковали российские регионы ночью

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Es sarawuth

Беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины (ВСУ) совершили массовую атаку на российские регионы. Повреждены десятки жилых домов, один человек погиб, более десяти получили ранения. На месте происшествия работают экстренные службы.

Что известно об атаке к этому моменту:

Над Таганрогом Ростовской области прогремело свыше десяти взрывов. По предварительной информации, в образовательное учреждение попал дрон.

В Таганроге после атаки беспилотников повреждены 12 многоквартирных и 27 частных домов. Повреждения также получили 10 автомобилей и 3 предприятия. Из дома на ул. Свободы были эвакуированы люди.

В результате удара ВСУ один мужчина погиб, ещё восемь человек получили ранения разной степени тяжести. Среди них госпитализирована женщина.

В Ростовской области прокуратура открыла горячую линию после атаки БПЛА ВСУ
В Ростовской области прокуратура открыла горячую линию после атаки БПЛА ВСУ

Беспилотник ВСУ врезался в жилую многоэтажку в Краснодаре. Выбиты стёкла в квартирах и повреждён фасад здания. В результате падения украинского беспилотного летательного аппарата пострадали три человека, включая двух детей.

Опубликовано видео первых минут после атаки ВСУ по многоэтажке в Краснодаре
Опубликовано видео первых минут после атаки ВСУ по многоэтажке в Краснодаре

Серия взрывов прогремела над Тольятти. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Четыре муниципалитета подверглись ударам ВСУ в Белгородской области. Пострадали две женщины. Повреждены жилые дома и автомобили.

За ночь расчёты ПВО сбили 10 беспилотников ВСУ в Воронежской области
За ночь расчёты ПВО сбили 10 беспилотников ВСУ в Воронежской области
