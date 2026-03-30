Беспилотники ВСУ массово атаковали российские регионы ночью

Беспилотные летательные аппараты Вооружённых сил Украины (ВСУ) совершили массовую атаку на российские регионы. Повреждены десятки жилых домов, один человек погиб, более десяти получили ранения. На месте происшествия работают экстренные службы.

Что известно об атаке к этому моменту: Над Таганрогом Ростовской области прогремело свыше десяти взрывов. По предварительной информации, в образовательное учреждение попал дрон.

В Таганроге после атаки беспилотников повреждены 12 многоквартирных и 27 частных домов. Повреждения также получили 10 автомобилей и 3 предприятия. Из дома на ул. Свободы были эвакуированы люди.

Беспилотник ВСУ врезался в жилую многоэтажку в Краснодаре. Выбиты стёкла в квартирах и повреждён фасад здания. В результате падения украинского беспилотного летательного аппарата пострадали три человека, включая двух детей.

Серия взрывов прогремела над Тольятти. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет.