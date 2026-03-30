За ночь расчёты ПВО сбили 10 беспилотников ВСУ в Воронежской области

За минувшую ночь силами противовоздушной обороны в пяти районах и одном городском округе Воронежской области успешно обнаружены и ликвидированы 10 беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

«По предварительным данным, пострадавших нет. В результате падения обломков БПЛА в одном из районов повреждён автомобиль. В городском округе после падения обломков возникло возгорание лесной подстилки, которое было оперативно потушено», — написал он в своём телеграм-канале.

В Таганроге после атаки беспилотников Вооружённых сил Украины повреждены 12 многоквартирных и 27 частных домов. Из дома 1, расположенного на улице Свободы, были эвакуированы люди. В целях обеспечения безопасности и проведения необходимых сапёрных работ территория будет перекрыта. Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Таганрог возросло до восьми. В результате массированного удара беспилотников погиб мужчина. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Отмечается, что обломки дронов повредили жилые дома, социальные объекты и промышленные предприятия.