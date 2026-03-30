Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

30 марта, 02:36

Серия взрывов прогремела над Тольятти, работают расчёты ПВО

Обложка © Telegram / Минобороны России

Над Тольятти в Самарской области прогремела серия взрывов. По предварительной информации, расчёты противовоздушной обороны отражают атаку украинских дронов. Об этом сообщает SHOT.

Жители Тольятти рассказали, что взрывы начались около 05:00. По их словам, прозвучало более пяти взрывов в нескольких районах города. Очевидцы также заметили вспышки в небе, в городе включили сирену воздушной опасности и было слышно жужжание моторов. Предварительно ПВО отражает воздушную атаку. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

В аэропортах Владикавказа, Грозного и Самары ввели план «Ковёр»

Ранее в результате падения украинского беспилотного летательного аппарата в Краснодаре пострадали три человека. Один взрослый и два ребёнка получили медицинскую помощь на месте происшествия, госпитализации не потребовалось. Кроме того, зафиксировано попадание беспилотника в многоэтажный жилой дом. В результате инцидента выбиты стёкла, повреждены как минимум три квартиры и около пяти припаркованных возле дома автомобилей.

BannerImage
Алена Пенчугина
