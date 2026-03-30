Владимир Путин
30 марта, 06:15

Кровавые сатанисты из 90-х на свободе: один пишет картины, другой чинит розетки в Москве

Двое ключевых участников банды сатанистов*, которые в 90-х годах наводили ужас на Санкт-Петербург, полностью отбыли наказание и вернулись в социум. История, казавшаяся навсегда погребённой в архивах криминальной хроники, получила продолжение: оба бывших преступника сегодня живут среди обычных граждан, работают и даже открыто делятся подробностями своего нынешнего образа жизни. Об этом узнал SHOT.

Михаил Заика. Фото © Telegram / SHOT

Михаил Заика, признанный судом невменяемым из-за параноидальной шизофрении, провёл много лет на принудительном лечении. В 2020 году он вышел из стен психиатрической клиники. За время изоляции состояние его здоровья значительно ухудшилось: у мужчины выявили диабет, астму и гепатит. Однако оказавшись на свободе, он нашел необычный способ социализации — живопись. Сейчас Заика пишет картины, которые выставляются в галереях. Организаторы выставок стараются не акцентировать внимание на тёмном прошлом автора, хотя мрачная эстетика его работ нередко вызывает вопросы у зрителей. Сам художник уверяет, что за время лечения пришёл к христианству и полностью пересмотрел свои взгляды.

Евгений Кондрашов. Фото © Telegram / SHOT

Его подельник Евгений Кондрашов, получивший 24 года лишения свободы за серию ритуальных убийств, вышел на свободу в 2023 году. Отсидев назначенный срок «от звонка до звонка», он какое-то время жил в Мурманске, а затем перебрался в Москву. Сейчас Кондрашов ведет жизнь обычного работяги: он устроился электриком и разнорабочим, оказывая услуги «мужа на час».

Как и его бывший товарищ, Кондрашов публично декларирует отказ от прежней идеологии. Он демонстрирует глубокий интерес к православию: в его социальных сетях можно увидеть подписки на тематические сообщества и фотографии, сделанные на фоне православных храмов.

«Подмосковный маньяк» Гаськов заявил, что на его счету более 100 жертв
Ранее Иркутский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты Михаила Попкова, известного как ангарский маньяк, и оставил пожизненный приговор без изменения. В декабре 2025 года Ангарский городской суд признал Попкова виновным в убийстве ещё двух человек в 2008 году. Так, число доказанных жертв маньяка достигло 91. Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет, а по совокупности с ранее назначенными приговорами окончательно определил пожизненное лишение свободы в колонии особого режима с лишением специального звания.

*Движение признано экстремистским и запрещено в России, а также добавлено в список террористических.

Обложка © Telegram / SHOT

Оксана Попова
