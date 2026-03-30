ЧМ-2026 под угрозой из-за проблем с визами США и ужесточением правил въезда

Участники чемпионата мира по футболу 2026 года столкнулись с дополнительными требованиями при получении американских виз. В ряде случаев заявителям необходимо внести залог в размере 15 тысяч долларов. Об этом сообщил РБК-Спорт.

Будущий турнир пройдёт летом 2026 года на территории США, Канады и Мексики. Несмотря на масштаб события, уже сейчас фиксируются сложности с оформлением въезда для участников. Дополнительное требование в виде финансового залога коснулось представителей ряда африканских стран, включая Алжир, Сенегал и Тунис. При этом исключения для спортивных делегаций в программе не прописаны.

Власти подчёркивают, что каждое обращение рассматривается индивидуально. В случае соблюдения всех условий заявители смогут вернуть внесённые средства после выезда из страны. Ранее в США были введены ограничения на въезд для граждан отдельных государств. При этом для участников крупных соревнований, включая будущий чемпионат мира, предусмотрены отдельные положения, однако они не распространяются на болельщиков и представителей СМИ.

На практике решения о допуске принимаются на усмотрение чиновников. Это уже приводило к ситуациям, когда спортсмены не могли получить визы и пропускали международные матчи. Отдельные инциденты касались даже футбольных клубов, которым приходилось заявлять на игры молодёжные составы из-за отказов в выдаче разрешений на въезд. Сложности с документами возникали и у отдельных игроков. В некоторых случаях это было связано с прошлым футболистов или дополнительными проверками со стороны иммиграционных служб.

Правозащитные организации выражают обеспокоенность возможными ограничениями и напоминают о ситуации 2017 года, когда подобные меры приводили к задержаниям в аэропортах. Организаторы турнира пока не комментируют вопросы миграционной политики, однако эксперты отмечают, что решение подобных проблем будет иметь ключевое значение для успешного проведения чемпионата.

Ранее сообщалось, что сборная Ирана отказалась ехать на чемпионат мира по футболу. Причиной было названо убийство верховного лидера страны Али Хаменеи.