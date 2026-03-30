В США зафиксировали резкий рост числа депортаций граждан России

Правительство США опубликовало обновленные данные о миграционной политике, зафиксировав существенный рост числа депортаций выходцев из России. Если ещё несколько лет назад показатели оставались стабильными, то текущая динамика демонстрирует кратное увеличение высылок.

В 2021 финансовом году американские власти принудительно отправили на родину 80 человек, а годом позже этот показатель составил 68. Ситуация резко изменилась в 2023-м: за этот период число депортированных выросло до 229.

Тенденция получила развитие и в текущем отчетном цикле, пишет РИА «Новости». Согласно свежим цифрам, количество выдворенных россиян достигло отметки в 464 человека.

Анализ географии таких мер показывает, что лидирующую позицию по числу принудительных высылок занимает Калифорния. Также в список регионов с наибольшей активностью миграционных служб попали Филадельфия и Пенсильвания.

Эксперты отмечают, что ужесточение контроля может быть связано с изменением внутренней политики Вашингтона в отношении нелегальных мигрантов. Дальнейшие прогнозы пока не озвучивались, однако текущая статистика указывает на сохранение жёсткого курса ведомств.

