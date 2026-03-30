Авторы расследования Life.ru о продаже личных вещей российских военнослужащих в украинском сегменте интернета обращают особое внимание на географию лотов. Большинство из них были обозначены Брянском или Курском — регионами, где в прошлом году действовали украинские боевики.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что в приграничные районы приезжали целые группы людей, занимавшихся мародёрством.

«Туда поехали целые вереницы людей, которые занимались откровенным, поставленным на конвейер мародёрством. То есть вывозилось всё — начиная от обычного транспорта и заканчивая постельным бельём», — сообщил дипломат.

По мнению авторов расследования, личные вещи бойцов и мирных жителей затем могли оказаться не только на eBay, но и на других западных и специализированных площадках. История подаётся не как набор отдельных продаж, а как возможное продолжение массового вывоза имущества из приграничных районов.

Ранее Life.ru писал о том, что в украинском сегменте Интернета обнаружили площадки, где выставлены на продажу личные вещи, документы, шевроны и жетоны российских военнослужащих. Среди предметов — как элементы экипировки, так и личные документы.