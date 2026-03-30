Эллу Памфилову выдвинули на пост главы нового состава ЦИК

В Москве прошло первое организационное заседание девятого состава Центральной избирательной комиссии. Одним из ключевых вопросов стало избрание председателя.

Член ЦИК Николай Левичев огласил предложение, которое предварительно согласовали все коллеги. На пост руководителя комиссии выдвинули Эллу Памфилову.

Кандидатура была предложена сразу в начале встречи. Теперь этот вопрос официально внесён в повестку для дальнейшего обсуждения. Памфилова приняла предложение выдвинуть её кандидатуру. Она занимает пост главы Центризбиркома с 2016 года.

Окончательное решение по выдвинутой кандидатуре будет принято в ходе текущего заседания.

Ранее Владимир Путин утвердил президентскую квоту ЦИК, Памфилова вошла в «пятёрку». Также в комиссии на ближайшую пятилетку остаются Игорь Борисов, Наталья Бударина и Антон Лопатин. Новым членом Центризбиркома стал Герой России Анатолий Сысоев, ставший выпускником программы «Время героев».