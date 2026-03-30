30 марта, 09:07

В Липецкой области при пожаре на птицефабрике погибли около шести тысяч кур

Обложка © МАХ / МЧС по Липецкой области

В Задонском районе Липецкой области произошёл крупный пожар на территории птицефабрики. Инцидент, произошедший вечером 29 марта в селе Донском, привёл к гибели около шести тысяч голов птицы.

Огонь распространился на площади около 500 квадратных метров кровли, и к моменту прибытия спасателей наблюдалось частичное обрушение конструкций цеха. Несмотря на усилия пожарных, которые смогли локализовать возгорание, всё поголовье птицы в цехе было уничтожено. Пострадавших среди людей нет, пишет GOROD48. По данному факту проводится проверка.

В Подмосковье при пожаре в квартире погибла годовалая девочка
Ранее сообщалось, что пенсионер погиб при пожаре в жилом доме в Бурятии. Согласно данным МЧС, в пожаре полностью сгорели дом и веранда. По предварительной информации, причиной воспламенения послужил поджог.

Наталья Демьянова
