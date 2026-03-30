Журналиста Андрея Солдатова* заочно приговорили к четырём годам колонии

В Москве состоялось судебное заседание по делу журналиста Андрея Солдатова*. Служители Фемиды заочно назначили ему наказание в виде четырёх лет лишения свободы. Отбывать этот срок осуждённый должен в колонии общего режима.

В надзорном ведомстве уточнили, что 50-летнего фигуранта признали виновным сразу по двум уголовным статьям. Его обвинили в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных российским законодательством об иностранных агентах, а также в участии в работе нежелательной организации.

Представители прокуратуры подчеркнули, что вынесенный вердикт полностью соответствует их позиции. Суд также наложил на мужчину дополнительные ограничения: теперь ему запрещено заниматься администрированием интернет-ресурсов и любых сетей связи на аналогичный период в четыре года.

Решение принято в отсутствие подсудимого, поскольку тот находится за пределами страны. Вердикт пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.

