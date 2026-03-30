Гоша Куценко тоже поддался очарованию Байкала — но без поцелуев и лизаний
Гоша Куценко удивил подписчиков, приехав на Байкал и решив лично оценить вкус легендарного озера. Актёр поделился этим необычным опытом в соцсетях. В опубликованном видео Куценко с юмором пьет воду из Байкала через трубочку, явно отсылая к нашумевшему ролику Shaman (Ярослав Дронов).
Гоша Куценко попил Байкал через трубочку. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / goshakutsenko_official
«Лизать и целовать не буду, я просто выпью Байкал», — заявил артист.
Напомним, в середине февраля певец Shaman разместил в соцсетях видео, где он облизывает лёд на Байкале. Под публикацией он поставил пометку «18+» и отметил, что ему понравилось. Три дня спустя, 22 февраля, на Байкале было сожжено чучело артиста. В местных сообществах это событие было представлено как ритуал очищения озера от негативной энергии. Сам Shaman выразил недовольство обвинениями в осквернении Байкала, заявив, что его действия не нарушали российских законов и были продиктованы восхищением величием озера.
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / goshakutsenko_official