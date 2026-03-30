Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 марта, 09:27

Гоша Куценко тоже поддался очарованию Байкала — но без поцелуев и лизаний

Гоша Куценко удивил подписчиков, приехав на Байкал и решив лично оценить вкус легендарного озера. Актёр поделился этим необычным опытом в соцсетях. В опубликованном видео Куценко с юмором пьет воду из Байкала через трубочку, явно отсылая к нашумевшему ролику Shaman (Ярослав Дронов).

Гоша Куценко попил Байкал через трубочку. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / goshakutsenko_official

«Лизать и целовать не буду, я просто выпью Байкал», — заявил артист.

Напомним, в середине февраля певец Shaman разместил в соцсетях видео, где он облизывает лёд на Байкале. Под публикацией он поставил пометку «18+» и отметил, что ему понравилось. Три дня спустя, 22 февраля, на Байкале было сожжено чучело артиста. В местных сообществах это событие было представлено как ритуал очищения озера от негативной энергии. Сам Shaman выразил недовольство обвинениями в осквернении Байкала, заявив, что его действия не нарушали российских законов и были продиктованы восхищением величием озера.

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / goshakutsenko_official

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Гоша Куценко
  • Shaman (Ярослав Дронов)
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar