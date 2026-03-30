Песков опроверг заявление Стубба о планировании мобилизации в России
Обложка © Life.ru.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявление лидера Финляндии Александра Стубба о том, что в РФ якобы планируется мобилизация.
«Такой темы нет на повестке дня», — подчеркнул представитель Кремля.
Ранее финский президент распространил ложную информациб о якобы планируемой в России мобилизации
Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев также заявлял, что в России не планируется мобилизация. Он также отметил, что количество военнослужащих, заключивших контракт для участия в специальной военной операции в составе Объединённой группировки войск, полностью соответствует потребностям для выполнения всех поставленных боевых задач. Так, с начала года контракт заключили более 80 тысяч человек. По итогам прошлого года количество контрактников составило свыше 422 тысяч.
Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.