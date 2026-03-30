30 марта, 09:24
Песков опроверг заявление Стубба о планировании мобилизации в России

Обложка © Life.ru.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг заявление лидера Финляндии Александра Стубба о том, что в РФ якобы планируется мобилизация.

«Такой темы нет на повестке дня», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее финский президент распространил ложную информациб о якобы планируемой в России мобилизации

Стубб: ЕС придётся де-факто признать территориальные уступки со стороны Украины

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев также заявлял, что в России не планируется мобилизация. Он также отметил, что количество военнослужащих, заключивших контракт для участия в специальной военной операции в составе Объединённой группировки войск, полностью соответствует потребностям для выполнения всех поставленных боевых задач. Так, с начала года контракт заключили более 80 тысяч человек. По итогам прошлого года количество контрактников составило свыше 422 тысяч.

Александр Юнашев
