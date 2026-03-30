Сын Олега Газманова выбыл из шоу «Маска» на НТВ

Восьмой выпуск популярного телевизионного проекта «Маска» стал финальным для одного из участников. Зрители и судьи решали, кто должен покинуть сцену, основываясь на выступлениях восьми конкурсантов.

В этот раз под ударом оказались Колибри и Гиппопотам. Если первого персонажа удалось спасти благодаря зрительскому голосованию, то судьба второго полностью зависела от мнения экспертов. Члены жюри были вынуждены выбирать, кому из артистов придется снять костюм.

Перед вынесением вердикта эксперты пытались угадать, кто скрывается под маской Гиппопотама. Среди основных версий звучали имена Александра Малинина, Дмитрия Хрусталева, Хабиба и Lyriq. Однако большинство судей сошлись во мнении, что это Родион Газманов.

Предположения оказались верны: после снятия головы ростовой куклы публике открылся певец. Таким образом, артисту не удалось пробиться в финал, который организаторы запланировали через месяц.

В своей прощальной речи исполнитель признался, что не держал участие в программе в строгом секрете от семьи. Как оказалось, родители узнали наследника практически сразу — их не ввели в заблуждение ни грим, ни сценический наряд.

По словам певца, близкие раскусили его буквально по походке. Теперь борьбу за победу продолжат другие участники, а интрига вокруг оставшихся масок только накаляется.

Напомним, что в предыдущем выпуске шоу сняли маску с Лисы. Под костюмом скрывалась легенда 90-х — Маргарита Суханкина, бывшая солистка культовой группы «Мираж»! Та самая, чьи хиты «Музыка нас связала» и «Наступает ночь» знает наизусть каждый, кто застал ту эпоху. На прощание артистка исполнила трогательную песню «Не упрекай», оставив в зале не один влажный глаз.