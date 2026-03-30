Комиссия правительства одобрила проект о праве регионов запрещать продажу вейпов

Комиссия кабмина одобрила поправки ко II чтению проекта о лицензировании оборота табака и вейпов, сообщили в аппарате вице-премьера - руководителя аппарата правительства РФ Дмитрия Григоренко. Одно из предложений — дать регионам право в экспериментальном режиме полностью запрещать розничную продажу электронных устройств.

Срок эксперимента — с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года. В аппарате Григоренко уточнили, что за это время планируют проанализировать эффект от запретительных мер в тех субъектах, которые решат их ввести. В остальных регионах сохранится общее регулирование.

Лицензирование оптовой и розничной торговли табаком и никотиносодержащей продукцией должно заработать с 1 октября 2026 года. Инициативу разработал Минфин под кураторством Григоренко. В кабмине подчеркнули, что введение лицензирования входит в план по обелению сектора экономики и призвано ограничить доступ несовершеннолетних к такой продукции.

Также поправки уточняют порядок расчёта стометровой зоны вокруг образовательных учреждений. Расстояние теперь будут определять от входа на огороженную территорию с учетом искусственных и естественных преград. Если продавец нарушит это требование, его лицензию аннулируют.

За выдачу разрешения на розничную торговлю предусмотрена госпошлина в 20 тысяч рублей, для опта — 800 тысяч. Среди требований к соискателю — стационарная точка не менее 5 квадратных метров, отсутствие налоговой задолженности и регистрация в системе маркировки. За оборот без лицензии в крупном размере планируют ввести уголовную ответственность.

Ранее сообщалось, что Госкомиссия поддержала запрет вейпов и электронных сигарет в РФ. В случае принятия закон затронет производителей и импортёров такой продукции а также магазины, которые реализуют её. Решение было принято единогласно.