Погибшая в Таиланде россиянка была зверски избита перед смертью

Обстоятельства гибели россиянки Вероники Партновой в Таиланде обрастают пугающими подробностями. Согласно информации источника, близкого к следствию, перед кончиной девушку подвергли жестокому избиению. Медицинский осмотр выявил, что пострадавшая получила множественные тяжёлые травмы.

«У Вероники Партновой, тело которой было обнаружено в ванной комнате квартиры, были множественные переломы, в том числе рёбер, разрывы внутренних органов, по всему телу — гематомы от ударов», — поделился осведомленный собеседник РИА «Новости».

Напомним, что 35-летнюю уроженку Уфы Веронику Партнову нашли мёртвой в Таиланде. Женщина улетела в страну на заработки и перестала выходить на связь. В её убийстве подозревают бывшего работодателя Ильдара. Пару связывали не только рабочие отношения — они жили вместе в кондоминиуме Grand Shivalay в провинции Чонбури. 27 декабря между ними произошёл конфликт.