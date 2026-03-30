СК возбудил дело из-за воды в червями в Заозёрном после публикации SHOT ПРОВЕРКИ

В Красноярском крае возбудили уголовное дело после публикации SHOT ПРОВЕРКИ и жалоб жителей Заозёрного на водопроводную воду. Из-за качества жидкости быстро выходят из строя фильтры, а для бытовых нужд приходится приобретать питьевую воду отдельно.

После огласки в сети к делу подключились правоохранительные органы. Следственный комитет начал проверку и возбудил уголовное дело по факту нарушения прав граждан. Глава ведомства Александр Бастрыкин взял ситуацию под личный контроль. Это означает, что расследование будет находиться под особым вниманием.

В последние дни, по сообщениям пострадавших, в воде появился запах хлорки. Предполагается, что коммунальные службы могли экстренно начать очистку системы. Жители отмечают, что проблема сохранялась на протяжении длительного времени, прежде чем на неё обратили внимание. Сейчас ситуация находится на стадии разбирательства.

Ранее жители Заозёрного в Красноярском крае пожаловались на качество водопроводной воды. В ней периодически появляются посторонние примеси. Среди них — мелкие прозрачные или белые черви длиной до одного сантиметра. Из-за этого люди опасаются использовать воду для питья и приготовления еды.