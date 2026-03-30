Две несовершеннолетние девочки ушли из дома и не вернулись в Иванове

В Иванове полиция разыскивает двух несовершеннолетних девочек, которые ушли из дома 26 и 28 марта. Сообщение об этом опубликовано на странице УМВД по региону во «ВКонтакте».

Первая пропавшая — девочка 2012 года рождения. 28 марта около 14:00 она ушла из дома в Ленинском районе, и до сих пор её местонахождение неизвестно. На вид ребёнку 15 лет, рост — 165 сантиметров, среднее телосложение, карие глаза, короткие тёмно-красные волосы. В день исчезновения она была одета в чёрную толстовку с изображением красного паука, тёмно-зелёные широкие штаны и бело-синие кроссовки. При ней был чёрный рюкзак.

Вторая пропавшая — девочка 2008 года рождения. Она ушла из дома 26 марта около 20:00. На вид ей 17 лет, рост — 170 сантиметров, зелёные глаза, короткие сине-фиолетовые волосы. В день исчезновения была одета в чёрно-белую клетчатую рубашку, синие джинсы и разноцветные кроссовки. При ней была большая чёрная сумка с разноцветными брелками.

Ранее сообщалось, что история с исчезновением двух 14-летних девочек из Пензенской области завершилась благополучно. Подростков, которых несколько дней разыскивали волонтёры и полицейские двух регионов, нашли в Саратове. Выяснилось, что они уехали на попутках просто погулять. Никаких преступлений против них совершено не было.