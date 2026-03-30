Мужчина 18 лет заново искал крупнейшую пещеру мира, которую сам же и обнаружил

Во Вьетнаме местный житель случайно обнаружил крупнейшую пещеру в мире — Сон Доонг, но затем не смог сразу найти её снова. На повторные поиски у него ушли годы. Об этом сообщает CВS News.

Пещеру впервые заметил Хо Кханю ещё в 1990 году, когда искал укрытие от непогоды в джунглях. Однако точное место он не запомнил. Лишь спустя 18 лет, по просьбе британских спелеологов, ему удалось вновь отыскать вход, преодолев сложный путь с многочисленными переправами через реки.

Сон Доонг считается крупнейшим пещерным проходом в мире: её длина превышает 9 километров, а высота в отдельных залах достигает уровня 65-этажного здания. При этом учёные отмечают, что со временем структура может разрушиться и превратиться в каньон.

