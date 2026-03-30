Угольная отрасль получила новую отсрочку по налогам и взносам до конца апреля

Правительство России вновь предоставило угольным предприятиям возможность отсрочить платежи по налогам и страховым взносам. Теперь сроки уплаты налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и страховых взносов для компаний этой отрасли продлены до 30 апреля 2026 года.

Как пишет «Гарант.ру», это означает, что компании смогут погасить накопившиеся долги равными частями в течение семи месяцев, с мая по ноябрь 2026 года. Кроме того, до конца апреля 2026 года приостановлено принудительное взыскание этих задолженностей, за исключением случаев банкротства. Данные меры поддержки, ранее продлевавшиеся, теперь вновь расширены и действуют с 24 марта 2026 года, распространяясь на отношения, возникшие с начала марта.

Ранее Life.ru сообщал, что россиянам, не подавшим вовремя декларацию о доходах за 2025 год, могут ограничить операции по счетам. У налоговых органов появляется право на такие действия через 20 рабочих дней после крайнего срока подачи отчётности — 30 апреля.