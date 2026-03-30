
30 марта, 12:15

В Иране заявили об уничтожении «Хезболлой» 14 мощных танков Израиля за день

Иранское информагентство IRNA распространило данные о крупных потерях израильской бронетехники на южном направлении. Согласно опубликованной информации, за один день в этом районе было выведено из строя 14 единиц «Меркава».

В сообщении уточняется, что потери не ограничились основными боевыми машинами. Помимо танков, поражению подверглись несколько бронетранспортёров и военные бульдозеры.

В агентстве уточнили, что все эти цели были уничтожены в ходе 49 операций, проведённых с раннего утра. Ответственность за атаки взяла на себя группировка «Хезболла», действующая на приграничной территории.

Данные о потерях бронетехники в настоящий момент исходят из источника, близкого к ливанскому движению. Официальные комментарии из Тель-Авива по поводу достоверности этих цифр пока не приводились.

«Меркава», чьё название переводится с иврита как «колесница», представляет собой основной боевой танк израильской разработки. История серийного производства этой машины началась в 1979 году с версии «Меркава Mk.1». На сегодняшний день последней и самой современной модификацией танка является «Меркава Барак», увидевшая свет в 2023 году.

Ранее «Хезболла» сообщала об уничтожении 21 израильского танка, одно в Тель-Авиве эти сообщения не подтвердили.

Никита Никонов
