Вучич задал Путину вопрос об окончании конфликтов на Украине и в Иране

Сербский лидер Александр Вучич поделился подробностями своего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным. По словам Вучича, он обратился к нему за его видением путей окончания конфликтов на Украине и в Иране. Путин, в свою очередь, интересовался положением дел в Косово и Метохии, а также в Республике Сербской.

«Я его спросил, что он думает об окончании конфликта на Украине и в Иране. Получил его мнение. Он меня спросил про Косово и Метохию и Республику Сербскую (Боснии и Герцеговины)... Я его оповестил о союзе Приштины, Тираны и Загреба», — рассказал Вучич журналистам, добавив, то обменялся с российским лидером мнениями «по всем вопросам».

В марте 2025 года министры обороны Хорватии и Албании, а также представитель оборонного ведомства самопровозглашенного Косово, подписали декларацию о намерениях, направленную на углубление сотрудничества в сфере обороны. Вучич тогда выразил обеспокоенность по этому поводу, заявив, что Загреб и Тирана не предоставили объяснений относительно целей такого военного сотрудничества с Приштиной. По мнению Вучича, этот альянс создан для потенциального нападения на Сербию в случае конфликта между Европой и Россией. Однако премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович неоднократно опровергал эти утверждения, подчеркивая, что Хорватия и Албания (члены НАТО), а также Приштина, не имеют никаких агрессивных намерений в отношении Сербии.

Президент Сербии ранее информировал о состоявшемся в понедельник телефонном разговоре с Путиным, в ходе которого был обсужден широкий круг вопросов. По итогам беседы достигнута договорённость о пролонгации контракта на поставки российского газа сроком на три месяца.