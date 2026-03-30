Многодетные больше не потеряют пособие из-за пары сотен рублей: в Госдуме объяснили новые правила

С 2026 года в России меняется порядок продления единого пособия для многодетных семей. Как пояснил Life.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин, теперь, если доход семьи при продлении выплаты превысил региональный прожиточный минимум, но не более чем на 10%, пособие сохраняется ещё на 12 месяцев.

«В 2026 году для многодетных семей меняется именно порядок продления единого пособия. До этой поправки действовало жёсткое правило. Даже если доход семьи выходил за пределы прожиточного минимума на душу населения совсем немного, право на выплату на новый срок прекращалось. Поводом для пересмотра стала ситуация, когда семья получала прибавку в несколько сотен рублей на человека и сразу выпадала из меры поддержки на целый год», — отметил Говырин.

После обращения, прозвучавшего на прямой линии президента, Правительство РФ подготовило поправки, 17 февраля их приняла Государственная Дума, 20 февраля закон был подписан, а 13 марта Минтруд вынес на общественное обсуждение обновление федеральных правил назначения пособия. Смысл новой нормы сводится к следующему. Если многодетная семья уже получала единое пособие и при новом обращении среднедушевой доход оказался выше регионального прожиточного минимума на душу населения, выплата может сохраниться ещё на год, когда превышение укладывается в предел до 10%. Это касается именно продления уже назначенного пособия, объяснил депутат. Закон прямо увязывает такую возможность со сроком обращения. Подать заявление нужно в последний месяц прежнего периода выплаты либо в течение трёх месяцев после его окончания.

Если многодетная семья уже получает единое пособие и при продлении её доход оказался выше регионального прожиточного минимума, выплата все равно может сохраниться ещё на 12 месяцев. Это возможно в том случае, если превышение небольшое и укладывается в предел до 10%. При таком продлении семье назначают пособие в размере 50% регионального прожиточного минимума для детей. Иными словами, для проверки права на выплату смотрят, насколько доход семьи выше прожиточного минимума на душу населения, а сам размер выплаты считают по детскому прожиточному минимуму в регионе. Смысл нового правила в том, чтобы семья не теряла поддержку только из за небольшого роста дохода. Отказы, вынесенные с января 2026 года именно по такому основанию, должны пересмотреть без повторного обращения со стороны родителей.

Говырин добавил, что это сделано для случаев, когда доход семьи формально вырос, но разница с прежним уровнем оказалась слишком небольшой, чтобы считать, будто потребность в поддержке уже ушла. Отдельно урегулирован вопрос по отказам, которые уже были вынесены в 2026 году. Решения, принятые с 1 января 2026 года только из-за такого небольшого превышения дохода, подлежат пересмотру в беззаявительном порядке. Повторно обращаться семье не придется.

«О результате должны сообщить в электронном виде через личный кабинет. При этом сама норма по закону начинает действовать с 22 мая 2026 года, но распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2026 года, поэтому и запускается пересмотр январских и последующих отказов. По оценке Минтруда, благодаря этой перемене дополнительную поддержку смогут получить около 74 тысяч многодетных семей, где воспитываются более 230 тысяч детей. По сути речь идёт о более аккуратной настройке уже действующей системы, когда семья не теряет выплату из-за небольшого формального выхода за установленный предел», — заключил собеседник Life.ru.