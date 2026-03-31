Как СССР 60 лет назад обогнал США в космической гонке: история спутника «Луна-10»

31 марта 1966 года с космодрома Байконур стартовала ракета, которой было суждено навсегда вписать своё название в историю мировой космонавтики. Спустя трое суток, 3 апреля, автоматическая станция «Луна-10» выполнила манёвр, который ещё никто и никогда не совершал: она стала первым искусственным спутником Луны. Это достижение, которому 31 марта 2026 года исполняется 60 лет, часто остаётся в тени первой мягкой посадки «Луны-9», однако именно следующий спутник открыл эру исследования небесных тел с помощью орбитальных аппаратов. Life.ru предлагает вспомнить, как создавался этот прорыв и кто стоял за его успехом?

Космическая гонка в 1966 году

Чтобы понять масштаб триумфа 1966 года, нужно оглянуться на события той эпохи. Середина 60-х годов была апогеем «космической гонки» между СССР и США. После запуска первого спутника Земли в 1957 году и полёта Юрия Гагарина в 1961-м, акцент сместился на Луну. Считалось, что контроль над спутником Земли даёт решающее военно-стратегическое и идеологическое преимущество. Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН и доцент кафедры физики космоса, подчёркивает: «Луна — ближайшее к Земле небесное тело, поэтому, как только появились соответствующие технологические возможности, усилия исследователей в первую очередь были направлены на то, чтобы познакомиться с Луной поближе».

К 1966 году у обеих сверхдержав за плечами была череда неудач. Советская лунная программа переживала болезненный переход: после смерти главного конструктора Сергея Павловича Королёва в январе 1966 года работы пришлось экстренно перераспределять. Тем не менее январь 1966-го уже ознаменовался оглушительным успехом: станция «Луна-9» совершила первую в мире мягкую посадку на поверхность Луны, передав на Землю панорамы лунного грунта.

Но этого было мало. Американцы готовили серию зондов «Сервейер» для посадок и разведывательные аппараты «Лунар орбитер» для картографирования. СССР необходимо было не просто «приземлиться» первым, но и закрепить орбитальное присутствие, получить научные данные из первых рук и окончательно подтвердить своё преимущество. Задача — создать первый спутник Луны — стала приоритетом номер один!

История создания: от Королёва к Бабакину

Судьба «Луны-10» неразрывно связана с драматичной реорганизацией советского космического ОКБ-1. Изначально разработка лунных станций велась под руководством Сергея Королёва. Однако, осознавая огромную загрузку головного бюро, Королёв принял решение передать тематику автоматических межпланетных станций в филиал № 1 ОКБ-1, который вскоре превратился в самостоятельное ОКБ-10, ныне НПО имени С. А. Лавочкина.

Возглавил это предприятие талантливый инженер Георгий Николаевич Бабакин. Именно его команде предстояло в кратчайшие сроки создать аппарат, способный выйти на орбиту Луны. В 1965 году началась работа над проектом Е-6С, так называлась станция для выхода на селеноцентрическую орбиту. Путь к успеху был тернист. Натан Эйсмонт вспоминает:

Создавали спутник долго. Ведь были и другие, предшествующие попытки отправить аппарат на орбиту Луны и на её поверхность. Самая серьёзная трудность ожидала нас при разработке нового носителя, о котором я уже говорил. И знаете, сколько было неудачных пусков? Шестнадцать. Шестнадцать пусков оказались неудачными — главным образом из-за проблем, связанных с использованием последней ступени, блока «Л». Основная причина: никак не удавалось запустить двигатель в невесомости. До этого другие аппараты запускались так, что в ходе разделения ступеней невесомость не возникала — это так называемое горячее разделение. Натан Эйсмонт Ведущий научный сотрудник Института обзорных исследований РАН, доцент кафедры физики космоса

Конструкторам пришлось решать сложнейшую задачу: создать систему ориентации и торможения, которая сработала бы на расстоянии 400 тысяч километров от Земли с абсолютной точностью. В отличие от «Луны-9», которая снижала скорость для посадки, «Луне-10» требовалось не упасть, а выйти на круговую орбиту. Это был совершенно другой уровень сложности. Коллектив Бабакина работал в режиме нон-стоп, часто ночуя на рабочих местах, но в конечном итоге результат превзошёл все ожидания.

Запуск и полёт: хроника событий

Операция по выводу первого лунного спутника была тщательно спланирована и проведена с филигранной точностью. Весь путь от Земли до Луны занял менее четырёх суток.

Старт 31 марта 1966 года: В 10:47 по московскому времени с площадки № 31 космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Молния-М» (8К78М). Она вывела на промежуточную околоземную орбиту разгонный блок «Л» вместе со станцией «Луна-10». Полёт к Луне: После включения разгонного блока станция была переведена на траекторию полёта к Луне. Все системы работали штатно. Навигационные расчёты, выполненные баллистиками под руководством Дмитрия Охоцимского, обеспечили высокую точность подлёта. Кульминация 3 апреля 1966 года: В 18:44 по московскому времени, когда станция приблизилась к Луне на минимальное расстояние, была включена тормозная двигательная установка. Она проработала 57 секунд, снизив скорость аппарата до 1,7 км/с. Это позволило «Луне-10» выйти на эллиптическую орбиту с параметрами: периселений (минимальное расстояние до Луны) — 350 км, апоселений (максимальное) — 1017 км. Первый виток: Уже через 2 часа 45 минут после выхода на орбиту советские радиолюбители и наземные измерительные пункты (НИП-10 в Симферополе и другие) начали принимать устойчивые телеметрические сигналы. Станция стала первым искусственным спутником Луны, сделав 3 апреля ровно один полный оборот вокруг нашего естественного спутника

Технические характеристики «Луны-10»

«Луна-10» была технически совершеннее своих предшественниц. Она представляла собой герметичный приборный отсек цилиндрической формы, к которому крепились отсек двигательной установки и панели с научной аппаратурой. Общая масса станции составила 1582 кг, из которых на долю научных приборов приходилось около 250 кг.

Ключевые особенности и системы:

Энергопитание. «Луна-10», в отличие от современных аппаратов с солнечными батареями, использовала химические источники тока (серебряно-цинковые аккумуляторы). Это накладывало ограничение на срок активного существования — около 56 суток, но позволяло не зависеть от ориентации относительно Солнца. Терморегуляция. На борту была установлена сложная система терморегулирования с использованием газожидкостного контура, что позволяло выдерживать жёсткий перепад температур на лунной орбите. Система управления. Впервые для лунных станций была применена гиростабилизированная платформа с астрокоррекцией. Именно она обеспечила точную ориентацию при торможении. Научные приборы. Гамма-спектрометр для определения химического состава лунной поверхности. Также магнитометр для изучения магнитного поля Луны, детектор микрометеоритов, ионная ловушка и счётчик частиц солнечного ветра инфракрасный радиометр для измерения теплового потока.

Научные результаты: что передала «Луна-10»

Работа «Луны-10» на орбите продолжалась 56 суток. За это время станция совершила 460 оборотов вокруг Луны и передала на Землю колоссальный объём уникальной информации, который учёные анализировали годами. Итак, вот самые значимые открытия:

Первое прямое измерение массы и гравитационного поля Луны. По словам Натана Эйсмонта, именно гравитационные измерения стали главным достижением миссии:«Удалось измерить «фигуру Луны» — то есть распределение масс внутри Луны и её форму. Оказалось, что Луна не сферическая. Это было крайне важно для последующих полётов потому, что распределение масс внутри Луны сильно влияет на точность достижения целей. Эти измерения были проведены впервые в мире, и полученные результаты используются до сих пор». Химический состав поверхности. Гамма-спектрометр на борту «Луны-10» позволил впервые определить содержание радиоактивных элементов в поверхностном слое Луны. Выяснилось, что породы схожи с земными базальтами, но имеют меньшее содержание урана и тория.

Магнитное поле. Измерения показали, что у Луны практически отсутствует собственное дипольное магнитное поле (оно оказалось слабее земного в сотни раз), что подтвердило гипотезу об отсутствии у Луны жидкого металлического ядра. Плазма и солнечный ветер. Станция зафиксировала наличие вокруг Луны обеднённой плазменной оболочки, а также измерила потоки ионов и электронов в хвосте магнитосферы Земли. Микрометеоритная обстановка. Детекторы «Луны-10» показали, что плотность микрометеоритов в окололунном пространстве не превышает земную, что было важно для безопасности будущих пилотируемых экспедиций.

«Интернационал» на Луне

Пожалуй, самый известный и трогательный эпизод в истории «Луны-10» связан не с научными приборами, а с политикой и музыкой. 4 апреля 1966 года в Кремле открылся XXIII съезд Коммунистической партии Советского Союза. Это было знаковое событие, и советское руководство хотело продемонстрировать технологическое превосходство СССР самым эффектным способом! Каким именно?

В служебном отсеке «Луны-10» был размещён специальный блок памяти, в который перед стартом записали мелодию «Интернационала» — гимна Советского Союза. Во время заседания съезда в прямом эфире Всесоюзного радио прозвучал сигнал, принятый с борта первого лунного спутника. Диктор объявил: «В космосе — Ленинский марш».

Это был блестящий политический ход. Зал стоя приветствовал это достижение. Хотя позже выяснилось, что сам звук передавался не через радиосигнал с Луны напрямую, а был воспроизведён наземной аппаратурой по команде, полученной со спутника, но сам факт управления уникальным аппаратом на лунной орбите с Земли произвёл колоссальное впечатление!

Значение миссии для истории космонавтики

Современные историки космонавтики сходятся во мнении, что миссия «Луны-10» стала поворотным моментом, определившим путь развития планетных исследований на десятилетия вперёд. Во-первых, «Луна-10» доказала возможность вывода космического аппарата на орбиту другого небесного тела. Это был переход от «попадания» в планету к «освоению» её пространства. Без этого опыта были бы невозможны ни американская программа «Аполлон», где командный модуль оставался на орбите, ни современные миссии в духе «Луна-Ресурс» или китайские «Чанъэ».

Во-вторых, миссия заложила основы новой науки — селенодезии (изучения фигуры и гравитационного поля Луны) и лунной геофизики. Данные, переданные станцией, позволили впервые построить реалистичные модели внутреннего строения Луны. В-третьих, «Луна-10» окончательно закрепила за ОКБ-10 репутацию ведущего разработчика автоматических межпланетных станций. Именно эта кооперация впоследствии создала «Луноходы», станции «Венера» и «Вега», а в наши дни возрождает российскую лунную программу.

Судьба «Луны-10» и память о миссии

Активная работа «Луны-10» продолжалась до 30 мая 1966 года. Батареи исчерпали свой ресурс, и связь со станцией прервалась. Но на этом история аппарата не закончилась. Согласно расчётам баллистиков, «Луна-10» находилась на орбите, подверженной гравитационным возмущениям. В течение нескольких лет она постепенно снижалась. По некоторым данным, в конце 60-х или начале 70-х годов станция сошла с орбиты и упала на лунную поверхность.

Точное место падения долгое время оставалось неизвестным, пока в 2010-х годах американские исследователи, используя данные зонда LRO, не обнаружили небольшой новый кратер, который с высокой вероятностью является местом гибели первого лунного спутника. 60 лет, отделяющих нас от 3 апреля 1966 года, — огромный срок для технологий. Сегодня на орбите Луны работают сложнейшие международные станции, учёные готовятся к строительству лунных баз, а космические агентства спорят о добыче ресурсов. Но все эти грандиозные проекты стоят на фундаменте, заложенном полвека назад.

«Луна-10» — это настоящий символ эпохи, когда человек впервые шагнул за пределы своей планеты и начал превращать космос в продолжение своего научного и технического присутствия. Вспоминая этот юбилей, мы отдаём дань уважения гению советских конструкторов, инженеров и учёных, которые доказали: невозможное — это всего лишь вопрос времени и упорства.