Киев извинился перед Финляндией за падение дронов

Украинское внешнеполитическое ведомство принесло извинения Финляндии за инцидент с вторжением беспилотников. Об этом сообщил финский телерадиовещатель Yle, а затем подтвердил спикер МИД Украины Георгий Тихий.

В Киеве настаивают, что появление аппаратов в воздушном пространстве соседней страны не было умышленным. Их целью, как утверждают в дипведомстве, являлись российские нефтяные порты на Балтике. Попадание же на финскую территорию объяснили воздействием систем радиоэлектронной борьбы со стороны РФ.

Напомним, 29 марта Хельсинки сообщили о заёете нескольких украинских БПЛА. Один из них рухнул неподалеку от города Коувола, расположенного примерно в 285 километрах от Санкт-Петербурга. В ответ на инцидент власти страны подняли в небо истребители, квалифицировав произошедшее как нарушение территориальной целостности.

В Министерстве обороны Финляндии заявили о готовности противодействовать угрозам с воздуха с помощью многоуровневой системы ПВО. Особое внимание сейчас уделено юго-западным рубежам и восточной части Финского залива. Там несут дежурство военные корабли и авиация. Глава оборонного комитета парламента Хейкки Аутто сообщил, что внеочередное заседание по ситуации с беспилотниками состоится 31 марта.

Политическая реакция в Финляндии оказалась жёсткой. Представитель партии «Альянс свободы» Армандо Мема призвал в соцсети X к немедленным действиям против Киева. Он потребовал отозвать украинского посла, предположив, что в противном случае у общественности возникнут подозрения в осведомленности властей о готовящихся атаках.