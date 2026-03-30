Могилы участников СВО уходят под воду на кладбище под Челябинском

В городе Троицке Челябинской области произошло подтопление Аллеи Славы, в результате чего оказались затоплены могилы военнослужащих, погибших в ходе СВО. Информацию об этом инциденте распространил портал 74.ru.

Данная ситуация вызвала значительное возмущение среди жителей региона. В частности, одна из женщин, представившаяся матерью погибшего участника СВО, подчеркнула недопустимость размещения кладбищ в зонах, подверженных риску затопления.

«Превратили Аллею в болото. Неужто наши дети это заслужили? Они жизнь отдали!» — ужаснулась она.

Кадры затопленного кладбища в Троицке: вода стоит прямо на могилах бойцов СВО. Фото © VK / Наталья Герасимова

Женщина сообщила о ненадлежащем выполнении дренажных работ на территории кладбища, а также о выявленных дефектах при строительстве дороги. Власти смогут разобраться с затопленными участками только 31 марта, когда на заседании депутатов будет обсуждаться выделение средств на срочные меры, сообщает издание со ссылкой на администрацию.