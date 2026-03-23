Бросила младенцем, а потом пришла за миллионами: дедушка погибшего бойца СВО борется за «гробовые» с его горе-матерью

В Свердловской области разгорелся спор из-за выплат после гибели участника СВО. Как стало известно порталу Е1.ru, на деньги стала претендовала мать бойца, которая, как утверждается, оставила его ещё в младенчестве.

Речь идёт о жительнице Каменска-Уральского. По данным местных СМИ, женщина решила получить часть положенных миллионов наравне с вдовой и дедушкой, который фактически вырастил молодого человека.

Как рассказал пожилой уралец, его дочь больше 20 лет не участвовала в судьбе сына и не поддерживала с ним связь. По его словам, общение возобновилось только после того, как тот оказался на фронте.

После смерти военного дедушка обратился в суд и представил документы, подтверждающие, что именно он занимался воспитанием внука. В итоге суд поддержал его позицию.

Матери и вдове в выплатах отказали. Сам дедушка считает, что делить эти деньги между женщинами было бы несправедливо, учитывая обстоятельства их отношений с погибшим.

По данным публикации, общий объём положенных семье выплат после гибели участника СВО достигает примерно 14 миллионов рублей. В эту сумму входят президентская выплата, страховка и единовременное пособие.

По действующим правилам выплаты после гибели участника СВО распределяются между родителями, супругами и несовершеннолетними детьми. Совершеннолетние дети тоже могут претендовать на них, если им ещё не исполнилось 23 года и они учатся очно. Именно из-за этого такие истории нередко заканчиваются судебными спорами между родственниками.