Бросила младенцем, а потом пришла за миллионами: дедушка погибшего бойца СВО борется за «гробовые» с его горе-матерью
На Урале суд отказал матери-кукушке в выплатах после гибели бойца СВО
В Свердловской области разгорелся спор из-за выплат после гибели участника СВО. Как стало известно порталу Е1.ru, на деньги стала претендовала мать бойца, которая, как утверждается, оставила его ещё в младенчестве.
Речь идёт о жительнице Каменска-Уральского. По данным местных СМИ, женщина решила получить часть положенных миллионов наравне с вдовой и дедушкой, который фактически вырастил молодого человека.
Как рассказал пожилой уралец, его дочь больше 20 лет не участвовала в судьбе сына и не поддерживала с ним связь. По его словам, общение возобновилось только после того, как тот оказался на фронте.
После смерти военного дедушка обратился в суд и представил документы, подтверждающие, что именно он занимался воспитанием внука. В итоге суд поддержал его позицию.
Матери и вдове в выплатах отказали. Сам дедушка считает, что делить эти деньги между женщинами было бы несправедливо, учитывая обстоятельства их отношений с погибшим.
По данным публикации, общий объём положенных семье выплат после гибели участника СВО достигает примерно 14 миллионов рублей. В эту сумму входят президентская выплата, страховка и единовременное пособие.
По действующим правилам выплаты после гибели участника СВО распределяются между родителями, супругами и несовершеннолетними детьми. Совершеннолетние дети тоже могут претендовать на них, если им ещё не исполнилось 23 года и они учатся очно. Именно из-за этого такие истории нередко заканчиваются судебными спорами между родственниками.
Ранее Life.ru рассказал о медсестре, прозванной «чёрной вдовой», которая вступала в брак с ранеными участниками СВО в военном госпитале, предположительно, ради получения выплат по смерти. Также стало известно о похожем случае в Самарской области, где женщина, заключившая брак с участником спецоперации за день до его отправки, претендует на его наследство.
