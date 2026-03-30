В барах Таиланда будут проверять на трезвость тестами с носом и одной ногой

Таиланд узаконил тесты на трезвость для покупателей алкоголя: теперь продавцы могут заставить клиента дотронуться до носа с закрытыми глазами или постоять на одной ноге. Соответствующее уведомление Минздрава опубликовано в Royal Government Gazette и уже вступило в силу.

Раньше торговать спиртным пьяным тоже запрещали, но чётких критериев не было. Теперь же сотрудники магазинов и баров получили три официальных способа проверить покупателя. В частности, дотронуться пальцем до носа с закрытыми глазами, пройтись по прямой с разворотом на обратном пути или простоять полминуты на одной ноге, подняв вторую не ниже 15 сантиметров от пола и считая вслух. Не справился — считай, нетрезв, алкоголь не продадут.

К признакам опьянения также отнесли запах спиртного, шаткую походку, невнятную речь, красные глаза, агрессию и резкие перепады настроения. Для тех, кто проигнорирует правила, придумали крупные штрафы.

Ранее сообщалось, что самую серьёзную угрозу для здоровья среди всех видов алкоголя представляет нелегальная продукция — контрафакт опаснее любого легального спиртного. Всё дело в составе: вместо этилового спирта в такой продукции часто оказываются метанол или кубовые остатки с высокой концентрацией сивушных масел и альдегидов. Метиловый спирт — это мощнейший яд, который поражает почки и зрительный нерв.