Число повреждённых при атаке БПЛА домов в Таганроге выросло до 67

В Таганроге подвели промежуточные итоги ликвидации последствий массированной атаки беспилотников. Количество строений, получивших разрушения, продолжает расти. Согласно последним данным, повреждены 16 многоквартирных и 51 частный дом. Также ущерб нанесен 10 автомобилям, сообщил губернатор Юрий Слюсарь в телеграм-канале.

Одну из пострадавших женщин решено перевести в областной ожоговый центр в Ростове-на-Дону. Медики оценивают её состояние как стабильное, средней степени тяжести. Остальные раненые будут проходить лечение амбулаторно.

В городе введен режим чрезвычайной ситуации, он действует в границах пострадавших зданий и учреждений. Для жителей, чьи дома оказались повреждены, организованы пункты временного размещения. Работает комиссия по оценке нанесенного ущерба, помощь оказывается в круглосуточном режиме. Финансирование выделят из резервного фонда главы региона.

Сапёры завершили осмотр мест падения обломков в нескольких районах. Все опасные предметы вывезены за пределы города для последующей утилизации, люди уже вернулись в свои квартиры и дома.

Серьёзные разрушения зафиксированы в школе № 26. Учебный процесс не нарушен — у детей каникулы. Однако позже учеников временно распределят по другим образовательным учреждениям. Специалисты проводят техническое обследование здания, чтобы определить сроки восстановления и дальнейшую судьбу помещений.

В Неклиновском районе, где обломки повредили газовую трубу в селе Николаевка, подача топлива уже полностью восстановлена. Семье погибшего окажут всю необходимую поддержку

Напомним, силы ПВО уничтожили более 60 дронов, атаковавших Ростовскую область. В результате удара ВСУ один человек погиб и восемь пострадали.