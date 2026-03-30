Удар по сердцам христиан: Во Всемирном русском соборе осудили закрытие храма Гроба Господня на Пасху

Хочу выступить с резким осуждением решения израильских властей, которые закрыли доступ верующих к главной святыне христианского мира в самый главный праздник. Храм Гроба Господня закрыт для паломников уже месяц, и даже на Пасху двери святыни, скорее всего, останутся запертыми. Впервые за почти 1700-летнюю историю богослужения в нем приостановлены на столь длительный срок. Это не просто мера безопасности — это удар по сердцу каждого православного христианина. Михаил Иванов Заместитель председателя Всемирного русского народного собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная»

Особую тревогу у собеседника Life.ru вызывает церемония схождения Благодатного огня 11 апреля, которая пройдёт в закрытом режиме — без присутствия верующих. Допущены будут только члены Святогробского братства. По словам Иванова, это лишает событие его главного смысла — общенародной молитвы у Гроба Господня. Если огонь не сойдет в этом году, на фоне закрытых дверей, это станет духовной катастрофой для всего православного мира, считает зампред ВРНС.

Иванов призвал международные организации и все поместные православные церкви потребовать от израильского правительства немедленного допуска верующих к храму на Пасху.

«Православные не должны быть изгоями у собственной святыни. Нельзя запирать Божий храм под предлогом безопасности в самый главный праздник. Это не просто нарушение прав человека — это кощунство», — заключил Михаил Иванов.

Напомним, связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке доступ к главным святыням трёх монотеистических религий в Иерусалиме ранее был закрыт из соображений безопасности — в Старом городе нет бомбоубежищ, а на фоне ракетных обстрелов рядом с этими объектами уже несколько раз падали осколки, хотя сами исторические здания не были повреждены.