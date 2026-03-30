Удар по сердцам христиан: Во Всемирном русском соборе осудили закрытие храма Гроба Господня на Пасху
Зампред ВРНС Иванов назвал кощунством закрытие храма Гроба Господня на Пасху
© Wikipedia / Gerd Eichmann
Впервые за почти 1700-летнюю историю богослужения в храме Гроба Господня в Иерусалиме приостановлены на столь длительный срок. Это не просто мера безопасности — это удар по сердцу каждого православного христианина, отметил в разговоре с Life.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора (ВРНС) Михаил Иванов.
Хочу выступить с резким осуждением решения израильских властей, которые закрыли доступ верующих к главной святыне христианского мира в самый главный праздник. Храм Гроба Господня закрыт для паломников уже месяц, и даже на Пасху двери святыни, скорее всего, останутся запертыми. Впервые за почти 1700-летнюю историю богослужения в нем приостановлены на столь длительный срок. Это не просто мера безопасности — это удар по сердцу каждого православного христианина.
Особую тревогу у собеседника Life.ru вызывает церемония схождения Благодатного огня 11 апреля, которая пройдёт в закрытом режиме — без присутствия верующих. Допущены будут только члены Святогробского братства. По словам Иванова, это лишает событие его главного смысла — общенародной молитвы у Гроба Господня. Если огонь не сойдет в этом году, на фоне закрытых дверей, это станет духовной катастрофой для всего православного мира, считает зампред ВРНС.
Иванов призвал международные организации и все поместные православные церкви потребовать от израильского правительства немедленного допуска верующих к храму на Пасху.
«Православные не должны быть изгоями у собственной святыни. Нельзя запирать Божий храм под предлогом безопасности в самый главный праздник. Это не просто нарушение прав человека — это кощунство», — заключил Михаил Иванов.
Напомним, связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке доступ к главным святыням трёх монотеистических религий в Иерусалиме ранее был закрыт из соображений безопасности — в Старом городе нет бомбоубежищ, а на фоне ракетных обстрелов рядом с этими объектами уже несколько раз падали осколки, хотя сами исторические здания не были повреждены.
А в Вербное воскресенье полиция не пустила латинского патриарха Иерусалима кардинала Пьербаттисту Пиццабаллу и хранителя Святой земли отца Франческо Иельпо в храм Гроба Господня. Как отмечается, это «первый случай за столетия», когда церковным иерархам помешали совершить мессу. После этого израильский премьер Биньямин Нетаньяху потребовал обеспечить латинскому патриарху Иерусалима Пьербаттисте Пиццабалле полный доступ к храму Гроба Господня.
