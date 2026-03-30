Осужденный за сожжение Корана Журавель сменил место отбывания наказания

Никиту Журавеля, который был осужден за то, что сжег Коран, больше нет в колонии. Его мать узнала, что его перевели в другое место. Об это пишет MSK1.RU, ссылаясь на слова члена СПЧ Евы Меркачевой.

Согласно информации от источника, мать Журавеля осведомлена о его текущем местонахождении (регионе), однако пока не может принять эту новость и ожидает от него письма. По словам правозащитницы, это письмо должно поступить в ближайшее время.

Напомним, ранее Ева Меркачёва получила письмо с обращением о якобы исчезновении Никиты Журавеля. По словам правозащитницы, в документе указано, что с декабря 2025 года ни родные осуждённого, ни его защитник не получали от него известий. Автор обращения также усомнился в том, что Журавель вообще жив.

Никита Журавель был задержан в Волгограде в мае 2023 года после того, как сжёг Коран у мечети. На допросе он заявил, что действовал по заданию украинских спецслужб за вознаграждение. Ему было предъявлено обвинение в оскорблении религиозных чувств верующих (ч. 2 ст. 148 УК РФ). В дальнейшем дело было передано в управление СК по Чеченской Республике, а Журавель переведён в СИЗО Грозного. Позднее ему также инкриминировали государственную измену. 25 ноября суд приговорил Никиту Журавеля к 13 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима.