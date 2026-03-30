30 марта, 15:01

Посольство США в Венесуэле возобновило работу спустя семь лет

Американская дипмиссия в Венесуэле возобновила работу спустя семь лет. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на меморандум Государственного департамента.

«Возобновление операций Посольства США в Каракасе является ключевым этапом…» — говорится в материале.

Посольство США в Каракасе официально открылось 30 марта. Дипмиссия не функционировала на месте с 2019 года, когда её деятельность была перенесена в столицу Колумбии — Боготу. Возвращение в Венесуэлу является частью трёхэтапного плана, реализуемого администрацией президента США Дональда Трампа.

Временным поверенным в делах Венесуэлы назначена Лаура Догу. Ещё в январе она приехала в Каракас и сейчас курирует процесс возвращения сотрудников и восстановления работы представительства. Параллельно ведётся подготовка к возобновлению консульских услуг, однако точные сроки полного восстановления деятельности посольства пока не называются.

Ранее сообщалось, что США частично смягчили санкционный режим в отношении Венесуэлы, разрешив ряд операций, связанных с дипломатической деятельностью. Допускаются транзакции, необходимые для работы официальных представительств республики на американской территории, включая миссии при международных организациях.

Милена Скрипальщикова
