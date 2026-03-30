Онищенко поддержал идею рабочей шестидневки в России
© ТАСС / Алексей Белкин / NEWS.ru
Академик РАН Геннадий Онищенко считает, что для некоторых сфер российской экономики вполне реален переход на шестидневную рабочую неделю. Он высказал мнение, что предприятия, которые что-то производят, добывают или перерабатывают – то есть те, что создают реальные вещи – могли бы работать по 12 часов в день.
«Дерипаску я поддерживаю… Тут надо подходить дифференцированно. Уже часть экономики нашей перешла давно (на такой график), они не только в субботу, но и в воскресенье работают, круглосуточная работа идет. А что касается всех остальных отраслей, во всяком случае большинство в принципе может это сделать, но надо законодательство подводить под это», — приводит РИА «Новости» слова Онищенко.
При этом, как подчеркнул академик, крайне важно обеспечить работникам адекватную компенсацию и всестороннюю поддержку для восстановления сил после длительного рабочего дня. Онищенко полагает, что для предотвращения рецессии в России необходима активная трудовая деятельность.
Напомним, ранее бизнесмен Олег Дерипаска выступил с предложением для преодоления текущих экономических трудностей. Миллиардер считает, что России необходимо перейти на шестидневный рабочий график, установив смену с 08:00 до 20:00.
