30 марта, 15:46

Путин отметил благодарностью сына Кадырова за заслуги в области спорта

Ахмат Кадыров. Обложка © ТАСC / Елена Афонина

Президент России Владимир Путин объявил благодарность Ахмату Кадырову, 20-летнему сыну главы Чечни, за его вклад в развитие физической культуры и спорта. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации. Ранее, в начале 2026 года, Ахмат Кадыров был назначен на должность исполняющего обязанности вице-премьера Чечни.

«За заслуги в области физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу», — указано в тексте.

Пресс-секретарь главы Чечни уточнил воинское звание Адама Кадырова
Ранее сообщалось, что Путин наградил орденом Дружбы мэра Грозного Хас-Магомеда Кадырова. Награда присвоена за заслуги в укреплении межнационального и межконфессионального мира, а также за значительный вклад в социально-экономическое развитие региона и города Грозного.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
