Путин отметил благодарностью сына Кадырова за заслуги в области спорта

Президент России Владимир Путин объявил благодарность Ахмату Кадырову, 20-летнему сыну главы Чечни, за его вклад в развитие физической культуры и спорта. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации. Ранее, в начале 2026 года, Ахмат Кадыров был назначен на должность исполняющего обязанности вице-премьера Чечни.

«За заслуги в области физической культуры и спорта, многолетнюю добросовестную работу», — указано в тексте.

Ранее сообщалось, что Путин наградил орденом Дружбы мэра Грозного Хас-Магомеда Кадырова. Награда присвоена за заслуги в укреплении межнационального и межконфессионального мира, а также за значительный вклад в социально-экономическое развитие региона и города Грозного.