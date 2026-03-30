Труп нашли в нескольких метрах от детской площадки в Новой Москве

Ужасающая находка была сделана на детской площадке в столичном Троицке. Утром на улице Школьной обнаружен труп, передаёт Telegram-канал «Новая Москва / ТиНАО».

Очевидцы запечатлели на видео, как на месте работают медики скорой помощи, общаясь со свидетелями. На кадрах также видны дети, находящиеся вблизи. На одном из видео запечатлено тело, укрытое брезентом, лежащее за ограждением напротив детских качелей. Территория вокруг места происшествия оцеплена.

А ранее сообщалось, что новорождённую девочку нашли в кузове эвакуатора в Тюмени. Ребёнок был замотан в полотенце и находился в полиэтиленовом пакете. Его обнаружил водитель грузового манипулятора. Сейчас малышу оказывается медицинская помощь. По факту случившегося СК завёл уголовное дело.