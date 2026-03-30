Москвичей предупредили о приближающейся циклонической депрессии

Середина недели принесёт в Москву ослабленную, но все же ощутимую циклоническую депрессию. По словам Александра Шувалова, руководителя прогностического центра «Метео», это означает вероятные осадки и изменение погодных условий.

До этого момента, в начале недели, москвичей порадует теплая погода с дневными температурами до +19 градусов. Однако 1 апреля ситуация изменится: к столице подойдет циклон с Каспия, который принесет с собой умеренные дожди. Ночные температуры опустятся до +1-6°С, а дневные составят +13-18°С.

«Первые два дня солнечные и ясные, а со среды увеличение облачности и большая вероятность дождя», — подытожил Шувалов.

А ранее Шувалов сообщил, что летом в Москве и области не избежать сильных колебаний погоды. Специалист отметил, что регион может накрыть аномальная жара, когда знойные периоды продолжительностью в одну-две недели будут сменяться прохладой и ливнями. Он подчеркнул, что ранние прогнозы ненадежны, а точно предсказать погоду можно лишь за несколько дней до события. Устойчивое летнее тепло, по его словам, обычно приходит в столицу в конце мая.