Bloomberg: США израсходовали уже годовой запас ракет JASSM в Иране
© ТАСС / AP / Alik Keplicz
Соединённые Штаты уже потратили на крылатые ракеты для ударов по Ирану сумму, эквивалентную их годовому запасу. Как пишет Bloomberg, было задействовано свыше тысячи ракет JASSM, каждая из которых обходится в 1,5 миллиона долларов.
Оружейный гигант Lockheed Martin, как отмечается, способен выпускать не более 860 единиц данного типа боеприпасов в год.
До этого сообщалось, что Соединённые Штаты ускорили переброску подразделений корпуса морской пехоты и Военно-морских сил на Ближний Восток. Высокопоставленные американские чиновники в последние дни сообщали израильским и другим коллегам, что у Вашингтона, вероятно, не останется иного выбора, кроме как начать наземную операцию. В свою очередь, Иран укрепляет оборону острова Харк на случай противостояния.
