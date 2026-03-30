Bloomberg: США израсходовали уже годовой запас ракет JASSM в Иране

Соединённые Штаты уже потратили на крылатые ракеты для ударов по Ирану сумму, эквивалентную их годовому запасу. Как пишет Bloomberg, было задействовано свыше тысячи ракет JASSM, каждая из которых обходится в 1,5 миллиона долларов.

Оружейный гигант Lockheed Martin, как отмечается, способен выпускать не более 860 единиц данного типа боеприпасов в год.

До этого сообщалось, что Соединённые Штаты ускорили переброску подразделений корпуса морской пехоты и Военно-морских сил на Ближний Восток. Высокопоставленные американские чиновники в последние дни сообщали израильским и другим коллегам, что у Вашингтона, вероятно, не останется иного выбора, кроме как начать наземную операцию. В свою очередь, Иран укрепляет оборону острова Харк на случай противостояния.