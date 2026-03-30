«Смех сквозь слёзы»: Блёданс вспомнила, как Вова Лысый из «Маски-шоу» мазал её чесноком и занюхивал
Смерть звезды «Маски-шоу» Владимира Комарова стала настоящим потрясением для Эвелины Блёданс. В беседе с Life.ru она призналась, что с покойным её связывали не только профессиональные проекты, но и множество личных, ценных воспоминаний.
С Вовой всегда было позитивно, всегда было вкусно. Мы же с ним ещё играли: делали пародию на «Девять с половиной недель». Боже, как он мне мазал плечо чесноком, занюхивал, потом из бутылки пил самогон, потом я ела перец, я дышала огнём. Какая у нас была прекрасная съёмка, очень было здорово. Много, конечно, образов мы вместе сыграли, много гастролей проехали. Очень жаль, человек подарил людям очень много радости. Он был одним из самых любимых участников комик-труппы «Маски-шоу».
Блёданс вспомнила, что вместе с Комаровым они играли в «Маски-шоу», где исполняли роли президента и его супруги. По её словам, значительная часть съёмок проходила в декорациях на Одесской киностудии, где происходило множество ярких сцен. Также актриса рассказала о совместных пародиях, в том числе на фильм «Девять с половиной недель».
Ранее Life.ru писал, что известный украинский актёр и участник комик-труппы «Маски-шоу» Владимир Комаров скончался в возрасте 62 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Его актёрская карьера началась в 1984 году в театре «Маски». Комаров также имеет в своём послужном списке около 20 киноролей.
