«Смех сквозь слёзы»: Блёданс вспомнила, как Вова Лысый из «Маски-шоу» мазал её чесноком и занюхивал

С Вовой всегда было позитивно, всегда было вкусно. Мы же с ним ещё играли: делали пародию на «Девять с половиной недель». Боже, как он мне мазал плечо чесноком, занюхивал, потом из бутылки пил самогон, потом я ела перец, я дышала огнём. Какая у нас была прекрасная съёмка, очень было здорово. Много, конечно, образов мы вместе сыграли, много гастролей проехали. Очень жаль, человек подарил людям очень много радости. Он был одним из самых любимых участников комик-труппы «Маски-шоу».